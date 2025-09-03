Рейтинг@Mail.ru
ЕС толкает Молдавию к конфликту с Россией, как ранее Грузию, заявил эксперт - РИА Новости, 03.09.2025
20:59 03.09.2025
ЕС толкает Молдавию к конфликту с Россией, как ранее Грузию, заявил эксперт
ЕС толкает Молдавию к конфликту с Россией, как ранее Грузию, заявил эксперт
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. ЕС навязывает Кишинёву отказ от нейтралитета и втягивание в конфликт с РФ ради евроинтеграционных лозунгов, как ранее пытался сделать с Грузией, заявил РИА Новости молдавский политолог, член Ассоциации православных экспертов и руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор" Владимир Букарский. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 28 сентября, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути". "Так называемые партнеры в Евросоюзе предлагают Молдавии фактически отказаться от нейтралитета и превратиться в военный плацдарм. Это ровно та же схема, которую пытались навязать Грузии — под видом евроинтеграции её толкали к открытому фронту против России. Когда Тбилиси устоял и сохранил экономику и государственность, ЕС в ответ просто закрыл двери", — отметил Букарский. Эксперт подчеркнул, что главный урок Грузии для Молдавии заключается в том, что уступка внешнему диктату ведёт к кризису. "Отказ от нейтралитета и подчинение чужим интересам не принесут нам ни мира, ни процветания. Это путь к войне и разрухе", — заключил политолог. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
ЕС толкает Молдавию к конфликту с Россией, как ранее Грузию, заявил эксперт

Политолог Букарский: Евросоюз навязывает Кишиневу отказ от нейтралитета

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. ЕС навязывает Кишинёву отказ от нейтралитета и втягивание в конфликт с РФ ради евроинтеграционных лозунгов, как ранее пытался сделать с Грузией, заявил РИА Новости молдавский политолог, член Ассоциации православных экспертов и руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор" Владимир Букарский.
Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 28 сентября, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути".
"Так называемые партнеры в Евросоюзе предлагают Молдавии фактически отказаться от нейтралитета и превратиться в военный плацдарм. Это ровно та же схема, которую пытались навязать Грузии — под видом евроинтеграции её толкали к открытому фронту против России. Когда Тбилиси устоял и сохранил экономику и государственность, ЕС в ответ просто закрыл двери", — отметил Букарский.
Эксперт подчеркнул, что главный урок Грузии для Молдавии заключается в том, что уступка внешнему диктату ведёт к кризису. "Отказ от нейтралитета и подчинение чужим интересам не принесут нам ни мира, ни процветания. Это путь к войне и разрухе", — заключил политолог.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
