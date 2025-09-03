https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039405519.html

Эксперт оценил слова президента Румынии о повторении Молдавией пути Грузии

Эксперт оценил слова президента Румынии о повторении Молдавией пути Грузии - РИА Новости, 03.09.2025

Эксперт оценил слова президента Румынии о повторении Молдавией пути Грузии

Президент Румынии Никушор Дан некомпетентен или плохо информирован, если пугает Молдавию повторением грузинского пути – Тбилиси можно поставить в пример... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:30:00+03:00

2025-09-03T15:30:00+03:00

2025-09-03T15:30:00+03:00

в мире

грузия

молдавия

румыния

никушор дан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec9c7833dff5896ded47e4d84a3ab13b.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан некомпетентен или плохо информирован, если пугает Молдавию повторением грузинского пути – Тбилиси можно поставить в пример Кишиневу и в экономике, и в защите национальных интересов, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Президент Румынии ранее в интервью телеканалу Pro TV заявил, что если пророссийские силы победят, то Молдавия может повторить путь Грузии. По его словам, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс республики. "Сказывается, наверное, некомпетентность или малоинформированность президента Румынии, который не знает о реальных успехах Грузии, и то, что она действительно благодаря своей многовекторной политике опережает сегодня Республику Молдова. Несмотря на то, что между Грузией и Евросоюзом такой конфликт и недоверие, и европейский путь для Грузии приостановился, при этом экономика никак не пострадала, и у них всё замечательно. И это хороший пример по защите национальных интересов. Для оппозиции то, что сказал Никушор - большой козырь. Потому что она всегда может объяснить перспективность следованию пути Грузии ее успехами в экономике, в защите своих национальных ценностей", - сказал Кориненко. По его словам, в Молдавии укоренилось мнение, что если Европа, то это всегда развитие, что остальной мир всегда в догоняющих, что если передовая экономика, то это должна быть европейская, и те, кто с европейцами, обязательно должны быть всегда на первых местах. Однако, по его словам, мир меняется, и многие разумные лидеры приходят к тому, что торговать одновременно и с Востоком, и с Западом намного выгоднее для развития страны, а европейские лидеры еще не сумели этого осознать и перестроиться на новый лад, поэтому позволяют себе такие странные заявления. "Повторить путь Грузии для Молдавии будет хорошо, потому что многовекторная политика с защитой национальных интересов сегодня более выигрышная, чем та политика, которую предлагают нам – полную зависимость, отдачу части суверенитета и беспросветные кредиты. Этот путь предлагают нам и при этом убеждают, что он будет намного лучше, чем тот, когда экономика и политика будут многовекторными, когда не надо будет брать кредиты и мы будем защищать свои ценности, свою экономику, как это делают грузины", - подчеркнул политолог. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039385040.html

грузия

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, молдавия, румыния, никушор дан