Молдавский депутат удивился словами Дана, пугающего молдаван опытом Грузии

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от Блока социалистов и коммунистов Богдан Цырдя считает странной попытку президента Румынии Никушора Дана запугать республику нынешним экономическим положением в Грузии, которую Дан привел молдаванам в качестве отрицательного примера. Ранее Дан в интервью телеканалу Pro TV заявил, что Молдавия может повторить грузинский путь, если на выборах победят пророссийские силы. По словам президента Румынии, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс Молдавии. "Дай-то Бог, чтобы Молдавия повторила путь Грузии, потому что по многим параметрам Грузия далеко впереди Республики Молдова. Поэтому, когда президент Румынии пугает нас Грузией, меня это, честно говоря, даже несколько удивляет. Человек, похоже, понятия не имеет, о чем говорит, что и кого и с кем сравнивает", - сказал Цырдя в беседе с РИА Новости. Депутат привел пример существенной разницы развития Молдавии и Грузии. "Возьмем самый главный индикатор - экономический рост, то есть рост ВВП. В 2024 году у Грузии он составил 9,4%, а у Республики Молдова был такой "мощнейший" рост - в 0,1%! Еще один ключевой индикатор - индекс абсолютной бедности. У нас в 2021 году 24% населения жило в абсолютной бедности, в 2024 году - уже 33,6%, а в селах - вообще 42%. Это на фоне того, что Молдавия за эти четыре года получила около 3 миллиардов евро кредитов и немного грантов. Вот такие цифры, которые говорят о том, что в Молдавии ситуация просто катастрофическая", - подчеркнул он. Цырдя также отметил, что молдавские граждане массово покидают страну в поисках лучшей жизни, в республике уже десятки пустующих сел-призраков. "И когда нас пугают Грузией, где мы видим как растет ВВП, какая там низкая инфляция и цена на энергоносители, какие у них идут прямые иностранные инвестиции, особенно из Китая, какой уровень зарплат, развития туризма, и главное, какие рынки для экспорта - Россия и Китай, и нигде у них проблем нет, то безусловно сидишь, смотришь и удивляешься: ребята, вы что, с ума сошли, какие там проблемы в Грузии? Они бы еще Мальдивами напугали, Мальтой. Потому что следующий шаг уже будет этот", - с иронией заметил депутат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

