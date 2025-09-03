https://ria.ru/20250903/moldavija-2039324319.html

В Молдавии отклонили кассацию по делу активистов блока "Победа"

В Молдавии отклонили кассацию по делу активистов блока "Победа" - РИА Новости, 03.09.2025

В Молдавии отклонили кассацию по делу активистов блока "Победа"

Апелляционная палата Молдавии отклонила кассацию по делу активистов оппозиционного в республике блока "Победа" Ильи и Ирины Вольчук, касающееся электоральной... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:42:00+03:00

2025-09-03T11:42:00+03:00

2025-09-03T11:42:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Апелляционная палата Молдавии отклонила кассацию по делу активистов оппозиционного в республике блока "Победа" Ильи и Ирины Вольчук, касающееся электоральной коррупции, сообщает пресс-служба политформирования. В разных населенных пунктах Молдавии 7 августа проводились 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор сообщил РИА Новости, что массовые обыски прошли у членов политформирования в Кишиневе и на севере Молдавии. Задержанные двое активистов блока Илья и Ирина Вольчук 8 августа получили по 30 суток предварительного ареста. "Апелляционная палата отклонила кассацию по делу семьи Вольчук. Это решение незаконно, но в условиях сегодняшней судебной системы — ожидаемо. Ирину и Илью даже не доставили в зал заседания. Очевидно, что вердикт вынесли заранее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политической силы. Поясняется, что власти республики боятся смелости активистов говорить правду. "Прокурор, как верный слуга ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), потребовал еще 30 суток ареста для людей, которые не совершили никакого преступления и не представляют угрозу обществу", - подчеркивается в сообщении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html

https://ria.ru/20241019/moldavija-1978904411.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец