Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ писали со ссылкой на слова главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, что потенциально в России количество пациентов с ХОБЛ может достигать приблизительно 10 миллионов человек. "Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике", - сказал Кузнецов.

