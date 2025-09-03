Рейтинг@Mail.ru
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/minzdrav-2039318359.html
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию - РИА Новости, 03.09.2025
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:32:00+03:00
2025-09-03T11:32:00+03:00
общество
россия
алексей кузнецов
сергей авдеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6ecb36020bcda5423c80af96628ab9c4.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ писали со ссылкой на слова главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, что потенциально в России количество пациентов с ХОБЛ может достигать приблизительно 10 миллионов человек. "Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20250828/test-2038014348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d082b278f16851385e639621986a0bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей кузнецов, сергей авдеев
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Сергей Авдеев
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию

Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию, чтобы вовремя выявить ХОБЛ

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ писали со ссылкой на слова главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, что потенциально в России количество пациентов с ХОБЛ может достигать приблизительно 10 миллионов человек.
"Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике", - сказал Кузнецов.
Медицинский анализ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов
28 августа, 09:15
 
ОбществоРоссияАлексей КузнецовСергей Авдеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала