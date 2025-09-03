Рейтинг@Mail.ru
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/migranty-2039519685.html
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне - РИА Новости, 03.09.2025
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне
Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T23:32:00+03:00
2025-09-03T23:32:00+03:00
в мире
канарские острова
испания
европа
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101402/78/1014027854_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b8dda3e1875db61fe5c5051642b7a3dc.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, сообщает Daily Mail."Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.По данным издания, судно с нелегальными мигрантами в количестве около 320 человек на борту запуталось в сетях по пути в Испанию и застряло в море на две недели. Часть пассажиров решили убить других, чтобы выжить, поскольку запасы еды и воды были ограничены.Сообщается, что они сговорились между собой и обвинили своих жертв в краже запасов воды и колдовстве.Береговой гвардии удалось спасти 251 человека. Позже полиция Испании задержала более 20 из них по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших пассажиров.Южное побережье Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из главных маршрутов нелегальной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, заявила, что почти 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы.
https://ria.ru/20250901/tailand-2038903399.html
https://ria.ru/20250903/venesuela-2039266675.html
https://ria.ru/20250824/suda-2037276164.html
канарские острова
испания
европа
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101402/78/1014027854_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_017a3b05345d992901acc7cde48f6456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канарские острова, испания, европа, африка
В мире, Канарские острова, Испания, Европа, Африка
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне

Daily Mail сообщила о гибели при странных обстоятельствах 69 мигрантов из Африки

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПобережье Атлантического океана
Побережье Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Побережье Атлантического океана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, сообщает Daily Mail.
"Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.
Корабль в море - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Профсоюз моряков не знает о составе экипажа перехваченного в Таиланде судна
1 сентября, 17:05
По данным издания, судно с нелегальными мигрантами в количестве около 320 человек на борту запуталось в сетях по пути в Испанию и застряло в море на две недели. Часть пассажиров решили убить других, чтобы выжить, поскольку запасы еды и воды были ограничены.
Сообщается, что они сговорились между собой и обвинили своих жертв в краже запасов воды и колдовстве.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна
Вчера, 07:37
Береговой гвардии удалось спасти 251 человека. Позже полиция Испании задержала более 20 из них по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших пассажиров.
Южное побережье Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из главных маршрутов нелегальной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, заявила, что почти 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы.
Столкновение двух маломерных судов в акватории Выборгского залива - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Ленинградской области столкнулись два судна, пострадали пассажиры
24 августа, 13:54
 
В миреКанарские островаИспанияЕвропаАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала