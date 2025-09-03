https://ria.ru/20250903/migranty-2039519685.html

Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне

в мире

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, сообщает Daily Mail."Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.По данным издания, судно с нелегальными мигрантами в количестве около 320 человек на борту запуталось в сетях по пути в Испанию и застряло в море на две недели. Часть пассажиров решили убить других, чтобы выжить, поскольку запасы еды и воды были ограничены.Сообщается, что они сговорились между собой и обвинили своих жертв в краже запасов воды и колдовстве.Береговой гвардии удалось спасти 251 человека. Позже полиция Испании задержала более 20 из них по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших пассажиров.Южное побережье Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из главных маршрутов нелегальной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся мониторингом миграционных маршрутов, заявила, что почти 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских путях, ведущих к Канарским островам, добираясь до которых погибли около 9,7 тысячи человек. Этот маршрут остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, пытающихся достичь Европы.

