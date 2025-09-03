МИД Японии назвал парад в Пекине символом глобального раскола

Рейтинг@Mail.ru
14:26 03.09.2025 (обновлено: 14:30 03.09.2025)
ТОКИО, 3 сен - РИА Новости. В МИД Японии выразили обеспокоенность тем, что прошедший в Пекине военный парад по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне является "символом глобального раскола", а Китай и Россия "пытаются возглавить новый мировой порядок". Такую оценку заявили несколько источников в японском МИД агентству Киодо. Так, первый собеседник агентства заявил, что "Китай и Россия пытаются возглавить новый международный порядок". Другой высокопоставленный представитель МИД, по данным Киодо, выразил обеспокоенность тем, что это мероприятие стало "символом глобального раскола" на фоне нестабильной обстановки во всем мире. Ранее в среду генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио внимательно следит за ситуацией вокруг военного парада в Китае, где также присутствовали многочисленные главы стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако не станет комментировать намерения стран. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
© iStock.com / y-studioЗдание Министерства иностранных дел Японии в Токио
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© iStock.com / y-studio
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио. Архивное фото
В миреКитайРоссияЯпонияЕсимаса ХаясиВладимир ПутинКим Чен ЫнВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
