Захарова раскрыла, что в США думают о российских технологиях в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. США проявляют заметный интерес к уникальным технологиям России для работы в Арктике, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Опыт России в освоении Заполярья богатый, многолетний и успешный. Конечно, неудивительно, что американская сторона проявляет заметный интерес к российским уникальным технологиям для работы в регионе. Но, безусловно, это сотрудничество требует соответствующей атмосферы", - сказала Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

