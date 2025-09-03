Рейтинг@Mail.ru
03.09.2025
07:03 03.09.2025
Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на
в мире
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
мария захарова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков", - сказала она РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
в мире, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, мария захарова
В мире, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Мария Захарова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков", - сказала она РИА Новости.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
