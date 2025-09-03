https://ria.ru/20250903/mid-2039263197.html
Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:03:00+03:00
2025-09-03T07:03:00+03:00
2025-09-03T07:03:00+03:00
в мире
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков", - сказала она РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/rossija-2039262792.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, мария захарова
В мире, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Мария Захарова
Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины
Захарова: новый раунд переговоров с Киевом зависит от выполнения договоренностей