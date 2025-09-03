https://ria.ru/20250903/mid-2039263197.html

Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины

Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.09.2025

Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров России и Украины

Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков", - сказала она РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

2025

