Трамп рассказал о мерах на случай медленного урегулирования на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
19:00 03.09.2025 (обновлено: 02:11 04.09.2025)
Трамп рассказал о мерах на случай медленного урегулирования на Украине
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" против России на случай, если он посчитает недостаточными темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу", — заявил он журналисту в Белом доме, говоря о мерах, которые США предпринимают в отношении Индии за покупки российский нефти.Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Нью-Дели импортные пошлины в размере 50 процентов.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" против России на случай, если он посчитает недостаточными темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу", — заявил он журналисту в Белом доме, говоря о мерах, которые США предпринимают в отношении Индии за покупки российский нефти.
Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Нью-Дели импортные пошлины в размере 50 процентов.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
