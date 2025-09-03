Трамп рассказал о мерах на случай медленного урегулирования на Украине

https://ria.ru/20250903/mery-2039488260.html

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" против России на случай, если он посчитает недостаточными темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу", — заявил он журналисту в Белом доме, говоря о мерах, которые США предпринимают в отношении Индии за покупки российский нефти.Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Нью-Дели импортные пошлины в размере 50 процентов.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

