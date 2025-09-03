Трамп рассказал о мерах на случай медленного урегулирования на Украине
Трамп заявил о фазах два и три против России при отсутствии прогресса по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" против России на случай, если он посчитает недостаточными темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу", — заявил он журналисту в Белом доме, говоря о мерах, которые США предпринимают в отношении Индии за покупки российский нефти.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Переговоры по Украине
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Вчера, 19:26