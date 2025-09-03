Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал выпады Мерца в адрес Путина неприемлемыми - РИА Новости, 03.09.2025
18:18 03.09.2025 (обновлено: 18:32 03.09.2025)
Российский посол назвал выпады Мерца в адрес Путина неприемлемыми
Российский посол назвал выпады Мерца в адрес Путина неприемлемыми - РИА Новости, 03.09.2025
Российский посол назвал выпады Мерца в адрес Путина неприемлемыми
Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении российского президента Владимира Путина абсолютно неприемлемы, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 03.09.2025
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении российского президента Владимира Путина абсолютно неприемлемы, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц в последние часы допустил много нехороших заявлений в адрес Путина. В этой связи его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине вряд ли можно принимать во внимание."Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы то они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми. Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым. Это удручает", - заявил журналистам Нечаев.Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине.
политика, россия, наши, германия, фридрих мерц, владимир путин, в мире, украина, сергей нечаев (дипломат)
Политика, Россия, Наши, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, В мире, Украина, Сергей Нечаев (дипломат)
Российский посол назвал выпады Мерца в адрес Путина неприемлемыми

Посол России в ФРГ Нечаев назвал высказывания Мерца в адрес Путина неприемлемыми

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении российского президента Владимира Путина абсолютно неприемлемы, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц в последние часы допустил много нехороших заявлений в адрес Путина. В этой связи его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине вряд ли можно принимать во внимание.
"Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы то они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми. Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым. Это удручает", - заявил журналистам Нечаев.
Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.
Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин прокомментировал заявления Мерца в адрес России
Вчера, 16:57
 
Политика Россия Наши Германия Фридрих Мерц Владимир Путин В мире Украина Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
