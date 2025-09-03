https://ria.ru/20250903/merts-2039293516.html

Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай

Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай

Россию необходимо истощить экономически ради завершения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает n-tv. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россию необходимо истощить экономически ради завершения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает n-tv."Нам нужно создать основу (для завершения конфликта. — Прим. ред.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — сказал немецкий политик.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.

