Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай
10:07 03.09.2025
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай
Россию необходимо истощить экономически ради завершения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает n-tv. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россию необходимо истощить экономически ради завершения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает n-tv.&quot;Нам нужно создать основу (для завершения конфликта. — Прим. ред.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. &lt;…&gt; В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать&quot;, — сказал немецкий политик.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай

Мерц призвал экономически истощить Россию ради завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россию необходимо истощить экономически ради завершения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает n-tv.
"Нам нужно создать основу (для завершения конфликта. — Прим. ред.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — сказал немецкий политик.

В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.
Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с иностранными лидерами.
Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
