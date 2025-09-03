Рейтинг@Mail.ru
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя - РИА Новости, 03.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 03.09.2025
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя - РИА Новости, 03.09.2025
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться... РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия единой россии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться домой. "Берегите себя! Нам, безусловно, нужна победа, победа над врагом. Уверен, что вы внесете в нее свой вклад", - сказал Медведев, обращаясь к бойцам, которые отбывают на СВО после встречи с активистами поискового лагеря "Молодой гвардии Единой России". Председатель "Единой России" отметил, что приближая на фронте победу, которая нужна России, бойцы не должны забывать, что нужно беречь себя. "Надо сберечь себя, сберечь силы, вернуться домой", - добавил он.
россия
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя

Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться домой

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться домой.
«
"Берегите себя! Нам, безусловно, нужна победа, победа над врагом. Уверен, что вы внесете в нее свой вклад", - сказал Медведев, обращаясь к бойцам, которые отбывают на СВО после встречи с активистами поискового лагеря "Молодой гвардии Единой России".
Председатель "Единой России" отметил, что приближая на фронте победу, которая нужна России, бойцы не должны забывать, что нужно беречь себя.
"Надо сберечь себя, сберечь силы, вернуться домой", - добавил он.
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
3 апреля, 16:33
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
3 апреля, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой России
 
 
