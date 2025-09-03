https://ria.ru/20250903/medvedev-2039494372.html

Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя

Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться домой. "Берегите себя! Нам, безусловно, нужна победа, победа над врагом. Уверен, что вы внесете в нее свой вклад", - сказал Медведев, обращаясь к бойцам, которые отбывают на СВО после встречи с активистами поискового лагеря "Молодой гвардии Единой России". Председатель "Единой России" отметил, что приближая на фронте победу, которая нужна России, бойцы не должны забывать, что нужно беречь себя. "Надо сберечь себя, сберечь силы, вернуться домой", - добавил он.

