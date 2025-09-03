Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал молодежь самым протестным электоратом - РИА Новости, 03.09.2025
19:15 03.09.2025 (обновлено: 22:33 03.09.2025)
Медведев назвал молодежь самым протестным электоратом
Медведев назвал молодежь самым протестным электоратом
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал молодежь "самым протестным электоратом", отметив, что для работы с молодыми людьми можно использовать молодежный сленг. "Молодежь в силу особого психоэмоционального состояния молодых людей - это самый протестный электорат. И это тоже правда, что бы ни говорили умные политологи. Это не наша проблема, это, опять же, мировая история", - сказал Медведев на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР. Председатель "Единой России" подчеркнул, что чтобы привлекать электорат, надо "идти в народ", говорить с молодежью на ее языке, в том числе, допустимо использовать сленг. "Когда ты переходишь на соответствующий язык общения, молодежь тебе просто больше верит. И не потому, что ты говоришь там правильные вещи, а просто потому, что ты говоришь в понятной для них форме. Это не означает, что нужно уподобляться всем, кто использует соответствующий сленг. Но в ряде случаев это не вредно для политики. Ведь в политике результат очень важен. Давайте не будем лукавить", - добавил он.
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал молодежь "самым протестным электоратом", отметив, что для работы с молодыми людьми можно использовать молодежный сленг.
"Молодежь в силу особого психоэмоционального состояния молодых людей - это самый протестный электорат. И это тоже правда, что бы ни говорили умные политологи. Это не наша проблема, это, опять же, мировая история", - сказал Медведев на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР.
Председатель "Единой России" подчеркнул, что чтобы привлекать электорат, надо "идти в народ", говорить с молодежью на ее языке, в том числе, допустимо использовать сленг.
"Когда ты переходишь на соответствующий язык общения, молодежь тебе просто больше верит. И не потому, что ты говоришь там правильные вещи, а просто потому, что ты говоришь в понятной для них форме. Это не означает, что нужно уподобляться всем, кто использует соответствующий сленг. Но в ряде случаев это не вредно для политики. Ведь в политике результат очень важен. Давайте не будем лукавить", - добавил он.
