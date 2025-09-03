https://ria.ru/20250903/medvedev-2039492587.html
Медведев назвал молодежь самым протестным электоратом
2025-09-03T19:15:00+03:00
2025-09-03T19:15:00+03:00
2025-09-03T22:33:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал молодежь "самым протестным электоратом", отметив, что для работы с молодыми людьми можно использовать молодежный сленг. "Молодежь в силу особого психоэмоционального состояния молодых людей - это самый протестный электорат. И это тоже правда, что бы ни говорили умные политологи. Это не наша проблема, это, опять же, мировая история", - сказал Медведев на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР. Председатель "Единой России" подчеркнул, что чтобы привлекать электорат, надо "идти в народ", говорить с молодежью на ее языке, в том числе, допустимо использовать сленг. "Когда ты переходишь на соответствующий язык общения, молодежь тебе просто больше верит. И не потому, что ты говоришь там правильные вещи, а просто потому, что ты говоришь в понятной для них форме. Это не означает, что нужно уподобляться всем, кто использует соответствующий сленг. Но в ряде случаев это не вредно для политики. Ведь в политике результат очень важен. Давайте не будем лукавить", - добавил он.
https://ria.ru/20250307/medvedev-2003737802.html
россия
