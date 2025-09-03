Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме опровергли необходимость использования MAX на втором телефоне
22:07 03.09.2025 (обновлено: 22:33 03.09.2025)
В Госдуме опровергли необходимость использования MAX на втором телефоне
В Госдуме опровергли необходимость использования MAX на втором телефоне - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме опровергли необходимость использования MAX на втором телефоне
Депутат Немкин назвал слухи об использования MAX на втором телефоне нагнетанием
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Слухи о том, что для защиты личных данных нужно завести отдельный телефон для использования мессенджера MAX, являются домыслами и попыткой нагнетать недоверие, мессенджер использует все проверенные стандарты безопасности, данные хранятся в российских дата-центрах и не покидают территорию страны, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"В сети периодически распространяются слухи, будто для защиты личных данных нужно завести отдельный телефон только для мессенджера MAX. Такие рекомендации активно тиражируют те, кто пытается представить приложение как "шпионское" или инструмент слежки за пользователями. На самом деле все эти доводы — не более чем домыслы и попытки нагнетать недоверие к отечественным цифровым сервисам", - сказал собеседник агентства. Депутат добавил, что закон о предустановке программного обеспечения направлен исключительно на производителей устройств. "Новые требования введены для создания равных условий на рынке между российскими и иностранными разработчиками программного обеспечения и для удобства пользователей, чтобы им сразу были доступны популярные отечественные сервисы. Для граждан никаких обязательств по использованию предустановленного ПО, в том числе MAX, не предусмотрено", - подчеркнул депутат. По словам парламентария, с точки зрения безопасности MAX использует проверенные отраслевые стандарты: передача сообщений и файлов шифруется по протоколу TLS, а все данные хранятся в российских дата-центрах и не покидают территорию страны. "Приложение не собирает лишней информации и не ведёт скрытой слежки за пользователями. Поэтому советы о "втором телефоне" — это всего лишь миф. MAX предназначен исключительно для удобной и безопасной коммуникации, и пользователи могут быть уверены, что их личные данные остаются под их контролем", - заключил он.
технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, мессенджер max
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Мессенджер Max
В Госдуме опровергли необходимость использования MAX на втором телефоне

Депутат Немкин назвал слухи об использовании MAX на втором телефоне нагнетанием

Мессенджер Max. Архивное фото
Депутат Немкин назвал слухи об использования MAX на втором телефоне нагнетанием
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Слухи о том, что для защиты личных данных нужно завести отдельный телефон для использования мессенджера MAX, являются домыслами и попыткой нагнетать недоверие, мессенджер использует все проверенные стандарты безопасности, данные хранятся в российских дата-центрах и не покидают территорию страны, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"В сети периодически распространяются слухи, будто для защиты личных данных нужно завести отдельный телефон только для мессенджера MAX. Такие рекомендации активно тиражируют те, кто пытается представить приложение как "шпионское" или инструмент слежки за пользователями. На самом деле все эти доводы — не более чем домыслы и попытки нагнетать недоверие к отечественным цифровым сервисам", - сказал собеседник агентства.
Депутат добавил, что закон о предустановке программного обеспечения направлен исключительно на производителей устройств.
"Новые требования введены для создания равных условий на рынке между российскими и иностранными разработчиками программного обеспечения и для удобства пользователей, чтобы им сразу были доступны популярные отечественные сервисы. Для граждан никаких обязательств по использованию предустановленного ПО, в том числе MAX, не предусмотрено", - подчеркнул депутат.
По словам парламентария, с точки зрения безопасности MAX использует проверенные отраслевые стандарты: передача сообщений и файлов шифруется по протоколу TLS, а все данные хранятся в российских дата-центрах и не покидают территорию страны. "Приложение не собирает лишней информации и не ведёт скрытой слежки за пользователями. Поэтому советы о "втором телефоне" — это всего лишь миф. MAX предназначен исключительно для удобной и безопасной коммуникации, и пользователи могут быть уверены, что их личные данные остаются под их контролем", - заключил он.
ТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материаловМессенджер Max
 
 
