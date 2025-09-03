https://ria.ru/20250903/max-2039498307.html

В Госдуме опровергли слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы"

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

мессенджер max

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг РИА Новости слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует. Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов", — рассказал он. По его мнению, такие утверждения можно "применить" к любому отечественному или иностранному приложению. "На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур — Сбер, ВТБ, "Госуслуги". За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", — добавил Немкин. Как он пояснил, распространение подобных мифов — это способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам. "На практике же MAX проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его главная задача — обеспечить удобную и защищённую коммуникацию, а не заниматься слежкой", — заключил депутат.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

