На онлайн-платформе Центра "Машук" обучат 30 тысяч педагогов до конца года

Центр знаний "Машук" представил онлайн-платформу "Цифровой Машук", до конца года ее слушателями станут до 30 тысяч педагогов, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Центр знаний "Машук" представил онлайн-платформу "Цифровой Машук", до конца года ее слушателями станут до 30 тысяч педагогов, сообщает пресс-служба организации.Запуск новой цифровой платформы стал ответом на запрос участников из отдаленных регионов, которые хотели бы освоить навыки, современные образовательные и воспитательные методики, заверили в пресс-службе. Отмечается, что за три года работы в центре свою квалификацию повысили свыше 45 тысяч слушателей образовательных программ из 89 регионов России и 52 зарубежных государств."Центр знаний "Машук" уже три года является флагманом подготовки просветительских и управленческих кадров, способных эффективно отвечать на современные вызовы и интегрировать современные технологии в образовательный процесс. Мы идем в ногу со временем, создаем инновационные образовательные форматы и расширяем свою аудиторию", – отметил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что онлайн-платформа аккумулировала опыт центра, его лучшие практики и методики."Сегодня слушателям уже доступны на платформе четыре авторских курса. До конца года мы разработаем еще два онлайн-курса, обучив более 30 тысяч человек. Уверен, цифровая платформа позволит нашим участникам получить актуальные знания, навыки и найти единомышленников", – сказал Сериков.При разработке онлайн-курсов было уделено особое внимание формированию у педагогов навыков и компетенций для работы в условиях цифровой трансформации приоритетных для страны отраслей, отмечают в пресс-службе.Первый курс "Инструменты наставника. Школа" разработан на основе флагманской программы Центра знаний. Слушателям расскажут, как раскрыть потенциал наставника с помощью возможностей искусственного интеллекта, нейросетей и цифровых продуктов. Мотивационный онлайн-курс "Введение в специальность" разработан для первокурсников профильных факультетов и вузов. Каждая видеолекция предоставляет конкретные методические алгоритмы и инструменты, которые позволят педагогу создать развивающую образовательную среду.Третий онлайн-курс "Патриотизм: от воспитания к действиям в цифровую эпоху" предлагает переосмыслить подходы к патриотическому воспитанию детей и молодежи. Четвертый онлайн-курс "Педагогический марафон: погружение в профессию" направлен на комплексное сопровождение молодых педагогов в период профессиональной адаптации.По итогам успешного прохождения каждого курса участники получат бонусы от команды Центра знаний, среди которых – авторские методические разработки, наглядные пособия для эффективного проведения уроков и другие материалы. Участники платформы смогут делиться идеями, обсуждать волнующие их вопросы и совместно разрабатывать проекты в области образования.

