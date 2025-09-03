https://ria.ru/20250903/markaryan-2039477632.html

Блогеру Маркаряну продлили арест

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - огласила решение судья.Арсена Маркаряна арестовали 25 августа.Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео".Он также написал, что страдал затяжной депрессией и подробно расписал о ее причинах.Между тем в МВД уточняли, блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.

