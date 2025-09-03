Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Маркаряну продлили арест - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 03.09.2025 (обновлено: 18:24 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/markaryan-2039477632.html
Блогеру Маркаряну продлили арест
Блогеру Маркаряну продлили арест - РИА Новости, 03.09.2025
Блогеру Маркаряну продлили арест
Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:20:00+03:00
2025-09-03T18:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
кубинка
арсен маркарян
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039469002_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_e09b83c481b026bef48f8057f46a9907.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - огласила решение судья.Арсена Маркаряна арестовали 25 августа.Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео".Он также написал, что страдал затяжной депрессией и подробно расписал о ее причинах.Между тем в МВД уточняли, блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
https://ria.ru/20250826/bloger-2037705022.html
https://ria.ru/20250826/lesli-2037651695.html
россия
москва
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039469002_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_a2eb51e8face11690063841071233ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, кубинка, арсен маркарян, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Кубинка, Арсен Маркарян, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогеру Маркаряну продлили арест

Суд продлил до 9 ноября арест блогеру Маркаряну

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - огласила решение судья.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения
26 августа, 16:52
Арсена Маркаряна арестовали 25 августа.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео".
Он также написал, что страдал затяжной депрессией и подробно расписал о ее причинах.
Между тем в МВД уточняли, блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Суд в столице привлек к административной ответственности ещё одного последователя блогера Алекса Лесли - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
26 августа, 13:39
 
ПроисшествияРоссияМоскваКубинкаАрсен МаркарянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала