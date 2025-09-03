Блогеру Маркаряну продлили арест
Суд продлил до 9 ноября арест блогеру Маркаряну
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", - огласила решение судья.
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения
26 августа, 16:52
Арсена Маркаряна арестовали 25 августа.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео".
Он также написал, что страдал затяжной депрессией и подробно расписал о ее причинах.
Между тем в МВД уточняли, блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
26 августа, 13:39