2025-09-03T02:50:00+03:00
донецкая народная республика
мариуполь
республика крым
экономика
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. К концу 2026 года в ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя на трассе Р-280 "Новороссия", ведущей в Крым через территорию Донбасса, заявил РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. "Один из самых грандиозных проектов не только для Донецкой Народной Республики, а в целом для государства, это обход города Мариуполя, трасса Р-280, которая позволит все-таки беспрепятственно осуществлять транзит, не заходя в уличную дорожную сеть города Мариуполя", - сказал Бондаренко. Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы ведутся с опережением графика, по которому завершение проекта планировалось в 2027 году, однако сегодня реализовать трассу уже планируют в конце 2026 года. "Это большой инфраструктурный проект, его реализация намечена на конец 2026 года, поэтому ждем с нетерпением. Действительно значимая стройка", - добавил министр. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
