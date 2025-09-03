Рейтинг@Mail.ru
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/mariupol-2039235721.html
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя - РИА Новости, 03.09.2025
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя
К концу 2026 года в ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя на трассе Р-280 "Новороссия", ведущей в Крым через территорию Донбасса,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:50:00+03:00
2025-09-03T02:50:00+03:00
донецкая народная республика
мариуполь
республика крым
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39737/68/397376863_0:107:3000:1795_1920x0_80_0_0_204124e3a5d32bbd22909083d653e09f.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. К концу 2026 года в ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя на трассе Р-280 "Новороссия", ведущей в Крым через территорию Донбасса, заявил РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. "Один из самых грандиозных проектов не только для Донецкой Народной Республики, а в целом для государства, это обход города Мариуполя, трасса Р-280, которая позволит все-таки беспрепятственно осуществлять транзит, не заходя в уличную дорожную сеть города Мариуполя", - сказал Бондаренко. Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы ведутся с опережением графика, по которому завершение проекта планировалось в 2027 году, однако сегодня реализовать трассу уже планируют в конце 2026 года. "Это большой инфраструктурный проект, его реализация намечена на конец 2026 года, поэтому ждем с нетерпением. Действительно значимая стройка", - добавил министр. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
https://ria.ru/20250330/pushilin-2008270087.html
https://ria.ru/20250623/mariupol-2024729691.html
донецкая народная республика
мариуполь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39737/68/397376863_232:0:2768:1902_1920x0_80_0_0_5a01941a70ca0c931736a49bdba85215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, мариуполь, республика крым, экономика
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Республика Крым, Экономика
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя

В ДНР к концу 2026 года завершат строительство объезда вокруг Мариуполя

© РИА Новости / Чуприн Игорь | Перейти в медиабанкСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Чуприн Игорь
Перейти в медиабанк
Строительство дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. К концу 2026 года в ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя на трассе Р-280 "Новороссия", ведущей в Крым через территорию Донбасса, заявил РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"Один из самых грандиозных проектов не только для Донецкой Народной Республики, а в целом для государства, это обход города Мариуполя, трасса Р-280, которая позволит все-таки беспрепятственно осуществлять транзит, не заходя в уличную дорожную сеть города Мариуполя", - сказал Бондаренко.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Пушилин рассказал о ремонте дорог в ДНР
30 марта, 19:50
Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы ведутся с опережением графика, по которому завершение проекта планировалось в 2027 году, однако сегодня реализовать трассу уже планируют в конце 2026 года.
"Это большой инфраструктурный проект, его реализация намечена на конец 2026 года, поэтому ждем с нетерпением. Действительно значимая стройка", - добавил министр.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
23 июня, 04:27
 
Донецкая Народная РеспубликаМариупольРеспублика КрымЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала