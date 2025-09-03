В ДНР оценили открытие порта в Мариуполе для иностранных судов

Рейтинг@Mail.ru
02:20 03.09.2025
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Александр Бондаренко. "Хотелось бы принести слова огромной благодарности правительству Российской Федерации за поддержку и принятие решения все-таки включения мариупольского порта в Донецкой Народной Республике в перечень портов Российской Федерации... Это юридический документ, который позволяет иметь дополнительные возможности у юридического лица и у субъекта Российской Федерации", - сказал Бондаренко. Он добавил, что данное решение, на сегодняшний момент, выступает не техническим нарративом, поскольку за принятием нормативно-правового акта следует длительная работа, которая позволит осуществлять все полномочия, которые были даны юридическим документом мариупольскому порту. "Видим тоже пристальное внимание неприятеля, видим те шаги и жесты западных стран, которые относятся к экспорту и импорту с территории ДНР. Это комплекс работ, большой, основополагающий, который даст свой позитивный результат в обозримом будущем", - подытожил Бондаренко. Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, в рамках которого морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПортовые краны в морском торговом порту Мариуполя
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя. Архивное фото
Беглов: петербургские строители ввели порядка 50 объектов в Мариуполе
7 августа, 18:48
В Мариуполе ввели в эксплуатацию 50 объектов благодаря петербуржцам
7 августа, 17:56
 
