В ДНР оценили открытие порта в Мариуполе для иностранных судов
03.09.2025
В ДНР оценили открытие порта в Мариуполе для иностранных судов
Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики...
2025-09-03T02:20:00+03:00
2025-09-03T02:20:00+03:00
2025-09-03T02:20:00+03:00
донецкая народная республика
мариуполь
россия
экономика
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Александр Бондаренко. "Хотелось бы принести слова огромной благодарности правительству Российской Федерации за поддержку и принятие решения все-таки включения мариупольского порта в Донецкой Народной Республике в перечень портов Российской Федерации... Это юридический документ, который позволяет иметь дополнительные возможности у юридического лица и у субъекта Российской Федерации", - сказал Бондаренко. Он добавил, что данное решение, на сегодняшний момент, выступает не техническим нарративом, поскольку за принятием нормативно-правового акта следует длительная работа, которая позволит осуществлять все полномочия, которые были даны юридическим документом мариупольскому порту. "Видим тоже пристальное внимание неприятеля, видим те шаги и жесты западных стран, которые относятся к экспорту и импорту с территории ДНР. Это комплекс работ, большой, основополагающий, который даст свой позитивный результат в обозримом будущем", - подытожил Бондаренко. Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, в рамках которого морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.
донецкая народная республика
мариуполь
россия
В ДНР оценили открытие порта в Мариуполе для иностранных судов
Министр транспорта ДНР оценил открытие порта в Мариуполе для иностранных судов
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Александр Бондаренко.
"Хотелось бы принести слова огромной благодарности правительству Российской Федерации за поддержку и принятие решения все-таки включения мариупольского порта в Донецкой Народной Республике
в перечень портов Российской Федерации... Это юридический документ, который позволяет иметь дополнительные возможности у юридического лица и у субъекта Российской Федерации", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что данное решение, на сегодняшний момент, выступает не техническим нарративом, поскольку за принятием нормативно-правового акта следует длительная работа, которая позволит осуществлять все полномочия, которые были даны юридическим документом мариупольскому порту.
"Видим тоже пристальное внимание неприятеля, видим те шаги и жесты западных стран, которые относятся к экспорту и импорту с территории ДНР. Это комплекс работ, большой, основополагающий, который даст свой позитивный результат в обозримом будущем", - подытожил Бондаренко.
Двадцать второго августа правительство РФ
обнародовало распоряжение, в рамках которого морские порты Мариуполь
и Бердянск
были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.