СССР в августе 1945-го предотвратил геноцид, заявила Малышева
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Советский Союз, успешно проведя военную операцию против Японии в августе 1945 года, не только обеспечил собственную геополитическую безопасность, но и предотвратил колонизацию новых территорий и геноцид на них, которые планировали японские милитаристы, понимание этого необходимо обществу, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "Дальневосточная военная операция - это не просто союзнические обязательства, это обеспечение геополитической безопасности нашей страны. Это возвращение тех территорий, которые были аннексированы", - сказала Малышева в ходе международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей в рамках Восточного экономического форума. "А еще наша Дальневосточная операция - это, безусловно, предотвращение того самого геноцида и колонизации, которая была запланирована в планах японского милитаризма", - добавила Малышева. По ее словам, значение Дальневосточной кампании Красной армии как важнейшего этапа, завершившего Вторую мировую войну, и понимание того, от какой угрозы СССР спас другие народы, сегодня очень нужны обществу. Также надо учитывать "теснейшее взаимодействие" Японии и гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны, подчеркнула Малышева. "Нашему обществу очень нужен основанный на академическом фундаментальном знании доступный материал, который был бы воспринимаем, и, главное, который раз и навсегда сформировал бы твердое убеждение и понимание исторической правды", - отметила Малышева. Восьмого августа 1945 года СССР, принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
