https://ria.ru/20250903/makron-2039507694.html

Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 03.09.2025

Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция велась на странице Елисейского... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T20:56:00+03:00

2025-09-03T20:56:00+03:00

2025-09-03T22:38:00+03:00

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg

ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости. Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X."Мы, европейцы, готовы предоставить Украине и украинцам гарантии безопасности, как только будет подписано мирное соглашение. Это обязательство, которое мы взяли на себя в Вашингтоне", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.По словам Макрона, работа по подготовке завершилась. Заявление президента прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой коалиции желающих, которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Зеленский будет присутствовать на ней лично.Гарантии безопасности для УкраиныВосемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Позже, 30 августа, британская газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По информации СМИ, он ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.Как подчеркнул в среду Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.

https://ria.ru/20250903/putin-2039443562.html

https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

https://ria.ru/20250823/barns-2037219694.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин