Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Макрон: работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости. Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
"Мы, европейцы, готовы предоставить Украине и украинцам гарантии безопасности, как только будет подписано мирное соглашение. Это обязательство, которое мы взяли на себя в Вашингтоне", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, работа по подготовке завершилась.
Заявление президента прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой коалиции желающих, которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Зеленский будет присутствовать на ней лично.
Гарантии безопасности для Украины
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Позже, 30 августа, британская газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По информации СМИ, он ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.
В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
Как подчеркнул в среду Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
23 августа, 21:52