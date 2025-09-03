https://ria.ru/20250903/makron-2039384865.html

Уровень доверия к Макрону находится на историческом минимуме, пишут СМИ

ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Рейтинг доверия граждан Франции к президенту Эммануэлю Макрону находится на самом низком уровне с 2017 года и составляет 15%, сообщает в среду газета Figaro со ссылкой на данные собственного опроса. "В условиях невыгодной для него (Макрона - ред.) политической конъюнктуры рейтинг доверия к нему достиг самого низкого уровня с 2017 года: только лишь 15% французов ему доверяют, и этот уровень ниже, чем во времена "жёлтых жилетов", - сообщает газета. В похожей ситуации находится и премьер-министр Франции Франсуа Байру. Его рейтинг доверия составляет лишь 14%, причём 82% граждан Франции не доверяют действующему главе правительства. Единственным французским политиком, рост доверия к которому зафиксировала Figaro, является председатель правой оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, который также возглавил рейтинг, составленный газетой. Онлайн-опрос проведён газетой Figaro среди 1000 совершеннолетних граждан Франции с 31 августа по 2 сентября 2025 года. Статистическая выборка опроса была обеспечена методом квот по полу, возрасту, профессиональной занятности и принадлежности к региону. Опрос газеты Figaro был проведён на фоне правительственного кризиса во Франции и назначенного на 10 сентября голосования во французском парламенте о доверии правительству Байру. Представители ведущих оппозиционных сил страны неоднократно заявляли, что будут голосовать против доверия премьер-министру.

