Уровень доверия к Макрону находится на историческом минимуме, пишут СМИ
Figaro: рейтинг доверия французов к Макрону составляет 15%
© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Рейтинг доверия граждан Франции к президенту Эммануэлю Макрону находится на самом низком уровне с 2017 года и составляет 15%, сообщает в среду газета Figaro со ссылкой на данные собственного опроса.
"В условиях невыгодной для него (Макрона - ред.) политической конъюнктуры рейтинг доверия к нему достиг самого низкого уровня с 2017 года: только лишь 15% французов ему доверяют, и этот уровень ниже, чем во времена "жёлтых жилетов", - сообщает газета.
В похожей ситуации находится и премьер-министр Франции Франсуа Байру. Его рейтинг доверия составляет лишь 14%, причём 82% граждан Франции не доверяют действующему главе правительства.
Единственным французским политиком, рост доверия к которому зафиксировала Figaro, является председатель правой оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, который также возглавил рейтинг, составленный газетой.
Онлайн-опрос проведён газетой Figaro среди 1000 совершеннолетних граждан Франции с 31 августа по 2 сентября 2025 года. Статистическая выборка опроса была обеспечена методом квот по полу, возрасту, профессиональной занятности и принадлежности к региону.
Опрос газеты Figaro был проведён на фоне правительственного кризиса во Франции и назначенного на 10 сентября голосования во французском парламенте о доверии правительству Байру. Представители ведущих оппозиционных сил страны неоднократно заявляли, что будут голосовать против доверия премьер-министру.
