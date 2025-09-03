https://ria.ru/20250903/lvov-2039232873.html

Во Львове прогремели взрывы

Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Львов - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Дарья Буймова

