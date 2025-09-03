Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко провел несколько двусторонних встреч в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
08:38 03.09.2025
Лукашенко провел несколько двусторонних встреч в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел новые двусторонние встречи с зарубежными лидерами в Пекине, где проходят торжества по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В частности, Лукашенко провел неформальные встречи белорусского лидера с президентами Зимбабве и Конго Эммерсоном Мнангагвой и Дени Сассу-Нгессо. "Общались долго. Обсудили дальнейшие совместные планы. В частности, углубленную модернизацию экономики Зимбабве в промышленности и сельском хозяйстве. Обсудили и новую программу для Зимбабве, которую планирует сделать Беларусь", - говорится в публикации. Эммерсон Мнангагва поблагодарил Александра Лукашенко за сохранение продовольственной безопасности в регионе и пригласил посетить Зимбабве еще раз, говорится в сообщении. На встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто, который недавно посещал Белоруссию обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу образования и обучение индонезийцев в Белоруссии. Лукашенко получил приглашение посетить Индонезию, сообщил канал. До начала парада в Пекине Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил белорусского президента посетить его страну в любое удобное время.
Лукашенко провел несколько двусторонних встреч в Пекине

Лукашенко в Пекине провел неформальные встречи с лидерами Зимбабве и Конго

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел новые двусторонние встречи с зарубежными лидерами в Пекине, где проходят торжества по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
В частности, Лукашенко провел неформальные встречи белорусского лидера с президентами Зимбабве и Конго Эммерсоном Мнангагвой и Дени Сассу-Нгессо.
"Общались долго. Обсудили дальнейшие совместные планы. В частности, углубленную модернизацию экономики Зимбабве в промышленности и сельском хозяйстве. Обсудили и новую программу для Зимбабве, которую планирует сделать Беларусь", - говорится в публикации.
Эммерсон Мнангагва поблагодарил Александра Лукашенко за сохранение продовольственной безопасности в регионе и пригласил посетить Зимбабве еще раз, говорится в сообщении.
На встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто, который недавно посещал Белоруссию обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу образования и обучение индонезийцев в Белоруссии.
Лукашенко получил приглашение посетить Индонезию, сообщил канал.
До начала парада в Пекине Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил белорусского президента посетить его страну в любое удобное время.
