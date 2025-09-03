https://ria.ru/20250903/lukashenko-2039269870.html

Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию

Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию - РИА Новости, 03.09.2025

Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию

03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Пекине обсудили развитие отношений, Фицо определит время для посещения Белоруссии для обсуждения возможных вариантов сотрудничества, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко и Фицо участвуют в Пекине в торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Канал опубликовал фотографии беседы "на ногах" и несколько пунктов из повестки беседы. "Проектов много - отношения с Беларусью намерены развивать! Направлен новый посол. И премьер Словакии определит время для посещения Беларуси для обсуждения возможных вариантов сотрудничества", - сообщил "Пул первого". Как передавало агентство Белта, Словакия летом направила в Белоруссию нового посла - Йозеф Мигаш, который в июне уже приступил к работе. Ранее он возглавлял дипмиссию Словакии в Минске, а в 2020 году был награжден орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Словакией. Евросоюз за последние годы ввел множество санкций против Белоруссии и фактически прервал диалог и сотрудничество. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине. МИД Белоруссии неоднократно призывал страны ЕС восстановить полноценные добрососедские отношения, включая равноправный и уважительный диалог, взаимовыгодное сотрудничество.

