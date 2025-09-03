В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек

Рейтинг@Mail.ru
13:33 03.09.2025 (обновлено: 13:44 03.09.2025)
происшествия
свердловская область
ревда
дегтярск
гибдд мвд рф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ревде в Свердловской области, пострадали шесть человек, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем "Киа Сид", по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, один из которых ребенок, доставлены в лечебную организацию для оказания помощи медицинскими работниками", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, назначено проведение проверки по факту ДТП, отметили в Госавтоинспекции. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних, 2007 и 2019 года рождения. "Пострадавшие доставлены в приемное отделение ГАУЗ Свердловской области "Ревдинская городская больница", где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве. Столкновение произошло с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту Ревда - Дегтярск, отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.
происшествия, свердловская область, ревда, дегтярск, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Ревда, Дегтярск, ГИБДД МВД РФ
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиСотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Ревде в Свердловской области
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Ревде в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ревде в Свердловской области, пострадали шесть человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
"По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем "Киа Сид", по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, один из которых ребенок, доставлены в лечебную организацию для оказания помощи медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, назначено проведение проверки по факту ДТП, отметили в Госавтоинспекции.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних, 2007 и 2019 года рождения.
"Пострадавшие доставлены в приемное отделение ГАУЗ Свердловской области "Ревдинская городская больница", где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Столкновение произошло с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту Ревда - Дегтярск, отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.
ПроисшествияСвердловская областьРевдаДегтярскГИБДД МВД РФ
 
 
