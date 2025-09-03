https://ria.ru/20250903/ljudi-2039359788.html

В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.09.2025

В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ревде в Свердловской области, пострадали шесть человек, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:33:00+03:00

2025-09-03T13:33:00+03:00

2025-09-03T13:44:00+03:00

происшествия

свердловская область

ревда

дегтярск

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039360056_0:0:2548:1433_1920x0_80_0_0_5c9a4a0e106b06715116921dd263ad74.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ревде в Свердловской области, пострадали шесть человек, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем "Киа Сид", по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, один из которых ребенок, доставлены в лечебную организацию для оказания помощи медицинскими работниками", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, назначено проведение проверки по факту ДТП, отметили в Госавтоинспекции. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних, 2007 и 2019 года рождения. "Пострадавшие доставлены в приемное отделение ГАУЗ Свердловской области "Ревдинская городская больница", где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве. Столкновение произошло с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту Ревда - Дегтярск, отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20250902/dtp-2039105904.html

https://ria.ru/20250902/dtp-2039156377.html

свердловская область

ревда

дегтярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, ревда, дегтярск, гибдд мвд рф