В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек
На Урале автобус столкнулся с легковушкой, пострадали шесть человек
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиСотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Ревде в Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Ревде в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Ревде в Свердловской области, пострадали шесть человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
«
"По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем "Киа Сид", по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, один из которых ребенок, доставлены в лечебную организацию для оказания помощи медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, назначено проведение проверки по факту ДТП, отметили в Госавтоинспекции.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних, 2007 и 2019 года рождения.
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье
2 сентября, 14:40
"Пострадавшие доставлены в приемное отделение ГАУЗ Свердловской области "Ревдинская городская больница", где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей
2 сентября, 16:13