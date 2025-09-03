https://ria.ru/20250903/lissabon-2039514826.html

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, есть погибшие

МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и около 20 получили ранения в результате схода с рельсов в центре Лиссабона фуникулера Elevador da Glória, одного из символов столицы Португалии, сообщила в среду газета Vanguardia."Сход с рельсов фуникулера в Лиссабоне днём в среду привёл как минимум к трём погибшим и около двадцати раненым. Авария произошла с Elevador da Glória — одним из символов португальской столицы", - пишет издание.По предварительным данным, причиной происшествия могла стать поломка троса, из-за чего вагон потерял устойчивость и врезался в здание. От удара транспортное средство оказалось полностью разрушено, сообщает газета.По ее информации, точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера составляет 43 человека. На месте работают десятки полицейских и более 20 машин скорой помощи, район оцеплен. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трёх миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

