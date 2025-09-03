https://ria.ru/20250903/lavrov-2039229901.html

Лавров прокомментировал политику Израиля по ограничению поставок гумпомощи

Лавров прокомментировал политику Израиля по ограничению поставок гумпомощи - РИА Новости, 03.09.2025

Лавров прокомментировал политику Израиля по ограничению поставок гумпомощи

Политика Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов, которая ведет к массовому голоду в секторе Газа, вызывает особую тревогу и возмущение, заявил... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T01:49:00+03:00

2025-09-03T01:49:00+03:00

2025-09-03T01:49:00+03:00

в мире

израиль

россия

украина

сергей лавров

бапор

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034418208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67335f60aefa30e49f7b2c88836b4bc1.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Политика Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов, которая ведет к массовому голоду в секторе Газа, вызывает особую тревогу и возмущение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особую обеспокоенность и возмущение вызывает политика Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов, что ведет к массовому голоду в палестинском анклаве. Не меньшую тревогу вызывает израильский курс на "зачистку" от палестинцев Западного берега реки Иордан", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Жертвами войны в Газе стали десятки тысяч палестинцев, число пострадавших мирных жителей давно перевалило за сотню тысяч человек. Это в разы больше, чем за то же время погибло гражданских лиц на Украине, отметил глава российского дипведомства. Сейчас крайне важно не допустить полного уничтожения Газы, прекратить убийство мирного населения, подчеркнул Лавров. "Необходимо немедленное и повсеместное прекращение огня, безусловное освобождение заложников и удерживаемых лиц, обеспечение безопасного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Первопричина нынешних трагических событий состоит в невыполнении решений международного сообщества о создании независимого палестинского государства, которое существовало бы рядом с Израилем в мире и безопасности", - подчеркнул он. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения. В августе продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной атаке, в ходе которой боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

https://ria.ru/20250902/zapad-2039118073.html

https://ria.ru/20250826/bolnitsy-2037703621.html

https://ria.ru/20250822/golod-2036952643.html

израиль

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, украина, сергей лавров, бапор, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году