Латвия проведет военные учения параллельно с "Западом-2025" в Белоруссии
Латвия проведет учения Namejs параллельно с учениями "Запад-2025" в Белоруссии
© AP Photo / Roman KoksarovУчения НАТО Namejs в 2021 году
© AP Photo / Roman Koksarov
Учения НАТО Namejs в 2021 году. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством, заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.
"Во время комплексных учений национальной обороны Namejs 2025... я поручил уделять повышенное внимание воздушному, информационному и киберпространству, чтобы предотвратить любые провокации, а также поддерживать готовность личного состава к реагированию в любой момент" - приводит слова Спрудса пресс-служба министерства обороны.
Латвийские учения всех подразделений национальных вооруженных сил, включая резервистов, пройдут со 2 сентября по 8 октября на всей территории страны. Отмечается, что на востоке Латвии будут проводиться испытания системы акустического контроля воздушного пространства
"В нормативные акты были внесены изменения, направленные на усиление контроля за полётами в восточной части Латвии. На восточной границе Латвии постоянно дежурят подразделения ПВО национальных вооружённых сил, задачей которых является сбивание в случае необходимости воздушных судов, нарушающих воздушное пространство", - добавили в минобороны.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
