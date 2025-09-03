Россия будет опорой для стабильности в мире, заявил президент Вьетнама

Рейтинг@Mail.ru
13:59 03.09.2025
вьетнам
россия
владимир путин
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Вьетнам верит, что Россия под руководством президента Владимира Путина станет великой, будет опорой для защиты стабильности в мире, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Льонг Кыонг на встрече с Путиным."Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. И Россия станет такой опорой для того, чтобы защищать мир, чтобы защищать правосудие и стабильность. Мы верим и мы желаем вам успехов", - сказал Льонг Кыонг на встрече с президентом РФ.
вьетнам
россия
вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
© РИА НовостиВладимир Путин встретился с Лыонг Кыонгом в Пекине
Владимир Путин встретился с Лыонг Кыонгом в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Вьетнам верит, что Россия под руководством президента Владимира Путина станет великой, будет опорой для защиты стабильности в мире, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Льонг Кыонг на встрече с Путиным.
"Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. И Россия станет такой опорой для того, чтобы защищать мир, чтобы защищать правосудие и стабильность. Мы верим и мы желаем вам успехов", - сказал Льонг Кыонг на встрече с президентом РФ.
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Вьетнам Россия Владимир Путин В мире
 
 
