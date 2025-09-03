Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kvadrotsikl-2039382108.html
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском - РИА Новости, 03.09.2025
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:20:00+03:00
2025-09-03T14:20:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039364294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d64b884cacd87fe7cb9e2d1e0c119cdb.jpg
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в ближнем тылу противника на северском направлении операторами ударных БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен и точным попаданием поражен квадроцикл снабжения противника", - сказали в пресс-центре. Кроме того, вторым ударом был уничтожен водитель квадроцикла, который попытался спастись бегством, добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение квадроцикла снабжения ВСУ под Северском в ДНР
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки
2025-09-03T14:20
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039364294_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3928bf7b6b10960785d31004be0d19e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском

Операторы БПЛА группировки "Юг" поразили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе ведения разведки в ближнем тылу противника на северском направлении операторами ударных БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен и точным попаданием поражен квадроцикл снабжения противника", - сказали в пресс-центре.
Кроме того, вторым ударом был уничтожен водитель квадроцикла, который попытался спастись бегством, добавили в пресс-центре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала