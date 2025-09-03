https://ria.ru/20250903/kvadrotsikl-2039382108.html

Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском

Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 03.09.2025

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в ближнем тылу противника на северском направлении операторами ударных БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен и точным попаданием поражен квадроцикл снабжения противника", - сказали в пресс-центре. Кроме того, вторым ударом был уничтожен водитель квадроцикла, который попытался спастись бегством, добавили в пресс-центре.

донецкая народная республика

2025

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины