Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском - РИА Новости, 03.09.2025
Операторы БПЛА уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
2025-09-03T14:20:00+03:00
2025-09-03T14:20:00+03:00
2025-09-03T14:20:00+03:00
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в ближнем тылу противника на северском направлении операторами ударных БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен и точным попаданием поражен квадроцикл снабжения противника", - сказали в пресс-центре. Кроме того, вторым ударом был уничтожен водитель квадроцикла, который попытался спастись бегством, добавили в пресс-центре.
Уничтожение квадроцикла снабжения ВСУ под Северском в ДНР
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки
