Жена задержанного украинца пришла на заседание по его экстрадиции в ФРГ

БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Супруга гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, пришла на заседание апелляционного суда Болоньи, который в среду рассматривает вопрос о его экстрадиции в Германию, передает корреспондент РИА Новости. Кузнецов участвует в заседании в режиме видеосвязи, находясь в одной из тюрем области Эмилия-Романья, сообщил журналистам адвокат Никола Канестрини. Отсутствие Кузнецова на процессе объясняется обвинением в терроризме, которое итальянская прокуратура сочла соответствующим статье об "антиконституционном саботаже", вменяемой украинцу в ФРГ. Личность жены Кузнецова, молодой женщины около 30 лет, журналистам подтвердил сам адвокат. С ним она зашла в здание суда, отказавшись от общения с прессой.Теракты на "Северных потоках"Взрывы на российских газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.По данным немецких СМИ, для подготовки диверсий, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Сообщалось, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По этому делу прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к теракту группа. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.По информации газеты The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. СМИ писало, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, но Залужный его ослушался.

