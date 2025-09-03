Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 03.09.2025 (обновлено: 18:37 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/kursk-2039476961.html
Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший
Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший - РИА Новости, 03.09.2025
Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший
При атаке украинского БПЛА по курскому Беловскому району погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:18:00+03:00
2025-09-03T18:37:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 3 сен — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА по курскому Беловскому району погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Растет число жертв украинских преступлений. ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по селу Белица Беловского района. К сожалению, в результате удара погиб мирный житель — 52-летний мужчина", — написал он. Атака произошла в День солидарности в борьбе с терроризмом."Бесчеловечные преступления против наших мирных жителей! Вновь прошу всех быть максимально бдительными: нет ничего дороже человеческой жизни!" — добавил Хинштейн. После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250903/ukraina-2039241823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший

Один человек погиб при атаке ВСУ на Беловский район Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 сен — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА по курскому Беловскому району погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Растет число жертв украинских преступлений. ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по селу Белица Беловского района. К сожалению, в результате удара погиб мирный житель — 52-летний мужчина", — написал он.
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
Вчера, 03:49
Атака произошла в День солидарности в борьбе с терроризмом.
"Бесчеловечные преступления против наших мирных жителей! Вновь прошу всех быть максимально бдительными: нет ничего дороже человеческой жизни!" — добавил Хинштейн.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала