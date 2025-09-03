Дрон ВСУ атаковал Курскую область, есть погибший
Один человек погиб при атаке ВСУ на Беловский район Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 3 сен — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА по курскому Беловскому району погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Растет число жертв украинских преступлений. ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по селу Белица Беловского района. К сожалению, в результате удара погиб мирный житель — 52-летний мужчина", — написал он.
Атака произошла в День солидарности в борьбе с терроризмом.
"Бесчеловечные преступления против наших мирных жителей! Вновь прошу всех быть максимально бдительными: нет ничего дороже человеческой жизни!" — добавил Хинштейн.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
