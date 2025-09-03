Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами
18:50 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kurs-2039486196.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами
2025-09-03T18:50:00+03:00
2025-09-03T18:50:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
telegram
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать под видом Telegram-канала по психологии "подарочный курс", на самом деле являющийся вредоносной программой, с помощью которой они пытаются получить доступ к банковским приложениям, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Зафиксирована новая схема распространения вредоносного программного обеспечения. Пользовательница Telegram подписалась на канал по психологии. Через некоторое время ей пришло личное сообщение от имени автора канала с благодарностью за подписку и предложением скачать "подарочный курс". К сообщению был приложен файл "курсы. apk", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после установки файла вредоносная программа получила доступ к банковским приложениям на телефоне - все деньги были переведены мошенникам. Правоохранители предупреждают, что злоумышленники легко могут получить список подписчиков популярного канала и создать поддельный аккаунт его автора. "После чего от имени автора рассылают подписчикам "эксклюзивные предложения" или "бесплатные материалы". Под видом документов, курсов или приложений передают вредоносное ПО", - отметили в ведомстве.
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать под видом Telegram-канала по психологии "подарочный курс", на самом деле являющийся вредоносной программой, с помощью которой они пытаются получить доступ к банковским приложениям, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Зафиксирована новая схема распространения вредоносного программного обеспечения. Пользовательница Telegram подписалась на канал по психологии. Через некоторое время ей пришло личное сообщение от имени автора канала с благодарностью за подписку и предложением скачать "подарочный курс". К сообщению был приложен файл "курсы. apk", - говорится в сообщении ведомства.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Эксперт рассказал, как мошенники используют данные из Росреестра
2 сентября, 05:36
Отмечается, что после установки файла вредоносная программа получила доступ к банковским приложениям на телефоне - все деньги были переведены мошенникам.
Правоохранители предупреждают, что злоумышленники легко могут получить список подписчиков популярного канала и создать поддельный аккаунт его автора.
"После чего от имени автора рассылают подписчикам "эксклюзивные предложения" или "бесплатные материалы". Под видом документов, курсов или приложений передают вредоносное ПО", - отметили в ведомстве.
Разговор по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 10:27
 
Технологии Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Telegram Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов Общество
 
 
