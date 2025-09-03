https://ria.ru/20250903/kurs-2039486196.html

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами - РИА Новости, 03.09.2025

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами

Мошенники начали рассылать под видом Telegram-канала по психологии "подарочный курс", на самом деле являющийся вредоносной программой, с помощью которой они... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T18:50:00+03:00

2025-09-03T18:50:00+03:00

2025-09-03T18:50:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

telegram

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать под видом Telegram-канала по психологии "подарочный курс", на самом деле являющийся вредоносной программой, с помощью которой они пытаются получить доступ к банковским приложениям, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Зафиксирована новая схема распространения вредоносного программного обеспечения. Пользовательница Telegram подписалась на канал по психологии. Через некоторое время ей пришло личное сообщение от имени автора канала с благодарностью за подписку и предложением скачать "подарочный курс". К сообщению был приложен файл "курсы. apk", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после установки файла вредоносная программа получила доступ к банковским приложениям на телефоне - все деньги были переведены мошенникам. Правоохранители предупреждают, что злоумышленники легко могут получить список подписчиков популярного канала и создать поддельный аккаунт его автора. "После чего от имени автора рассылают подписчикам "эксклюзивные предложения" или "бесплатные материалы". Под видом документов, курсов или приложений передают вредоносное ПО", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250902/ekspert-2038982310.html

https://ria.ru/20250902/moshenniki-2039019743.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество