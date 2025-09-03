https://ria.ru/20250903/kupyansk-2039331958.html
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска в Харьковской области.На видео показаны бойцы в центре города, а также в районах, где расположены наиболее важные административные и промышленные объекты.По данным министерства, российские военные находятся в том числе около здания администрации, в районе стадиона "Спартак" на переулке Спортивном, у городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая.В конце августа начальник Генштаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки "Запад" почти полностью заблокировали Купянск. Армия улучшает позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что из Купянска сбежало до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение.
Кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска
Кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска, показало Минобороны России. На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая.
