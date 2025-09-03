Рейтинг@Mail.ru
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.09.2025 (обновлено: 13:11 03.09.2025)
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска - РИА Новости, 03.09.2025
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска в Харьковской области. РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
россия
вооруженные силы украины
волчанск
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска в Харьковской области.На видео показаны бойцы в центре города, а также в районах, где расположены наиболее важные административные и промышленные объекты.По данным министерства, российские военные находятся в том числе около здания администрации, в районе стадиона "Спартак" на переулке Спортивном, у городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая.В конце августа начальник Генштаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки "Запад" почти полностью заблокировали Купянск. Армия улучшает позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что из Купянска сбежало до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение.
харьковская область
россия
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Валерий Герасимов
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска

МО РФ показало кадры, подтверждающие контроль ВС России над половиной Купянска

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска в Харьковской области.
На видео показаны бойцы в центре города, а также в районах, где расположены наиболее важные административные и промышленные объекты.
По данным министерства, российские военные находятся в том числе около здания администрации, в районе стадиона "Спартак" на переулке Спортивном, у городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая.

Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

В конце августа начальник Генштаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки "Запад" почти полностью заблокировали Купянск. Армия улучшает позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.
В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что из Купянска сбежало до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
