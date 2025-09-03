Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС - РИА Новости, 03.09.2025
15:39 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kononenko-2039408648.html
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС - РИА Новости, 03.09.2025
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС
Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко заявил, что на орбите пора жить с комфортом, и пожаловался, что на Международной космической станции не хватает... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко заявил, что на орбите пора жить с комфортом, и пожаловался, что на Международной космической станции не хватает кофемашины. "Хотелось бы, чтобы наши бытовые проблемы начали реализовываться. Мы все кофеманы, любим кофе, но кофемашины на станции нет", - сказал Кононенко на пресс-конференции. По словам рекордсмена, космонавты принимали участие в обсуждении, какой должна быть космическая станция, и пришли к единому мнению, что в космосе пора не выживать, а жить - и с комфортом. "На станции должны быть модули не многофункциональные, а должны быть привязаны конкретно к своим служебным функциям. Должен быть модуль медицинский, модуль там, где мы занимаемся физкультурой, там, где мы спим, там, где мы кушаем, и там, где мы делаем эксперименты", - добавил Кононенко. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток. Российская орбитальная станция, первый модуль которой должны запустить в 2027 году, придет на смену Международной космической станции, срок эксплуатации которой последний раз был продлен до 2030 года.
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС

Космонавт Кононенко пожаловался на отсутствие кофемашины на МКС

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко заявил, что на орбите пора жить с комфортом, и пожаловался, что на Международной космической станции не хватает кофемашины.
"Хотелось бы, чтобы наши бытовые проблемы начали реализовываться. Мы все кофеманы, любим кофе, но кофемашины на станции нет", - сказал Кононенко на пресс-конференции.
По словам рекордсмена, космонавты принимали участие в обсуждении, какой должна быть космическая станция, и пришли к единому мнению, что в космосе пора не выживать, а жить - и с комфортом.
"На станции должны быть модули не многофункциональные, а должны быть привязаны конкретно к своим служебным функциям. Должен быть модуль медицинский, модуль там, где мы занимаемся физкультурой, там, где мы спим, там, где мы кушаем, и там, где мы делаем эксперименты", - добавил Кононенко.
Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
Российская орбитальная станция, первый модуль которой должны запустить в 2027 году, придет на смену Международной космической станции, срок эксплуатации которой последний раз был продлен до 2030 года.
