Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС

2025-09-03

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко заявил, что на орбите пора жить с комфортом, и пожаловался, что на Международной космической станции не хватает кофемашины. "Хотелось бы, чтобы наши бытовые проблемы начали реализовываться. Мы все кофеманы, любим кофе, но кофемашины на станции нет", - сказал Кононенко на пресс-конференции. По словам рекордсмена, космонавты принимали участие в обсуждении, какой должна быть космическая станция, и пришли к единому мнению, что в космосе пора не выживать, а жить - и с комфортом. "На станции должны быть модули не многофункциональные, а должны быть привязаны конкретно к своим служебным функциям. Должен быть модуль медицинский, модуль там, где мы занимаемся физкультурой, там, где мы спим, там, где мы кушаем, и там, где мы делаем эксперименты", - добавил Кононенко. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток. Российская орбитальная станция, первый модуль которой должны запустить в 2027 году, придет на смену Международной космической станции, срок эксплуатации которой последний раз был продлен до 2030 года.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

