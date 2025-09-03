Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце - РИА Новости, 03.09.2025
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:57:00+03:00
2025-09-03T14:57:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 3 сентября в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026404065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце

В Татарстане трое мужчин спустились в канализационный колодец и погибли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Утром 3 сентября в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
30 июня, 23:13
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала