В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце

В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце

КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 3 сентября в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

