https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце - РИА Новости, 03.09.2025
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:57:00+03:00
2025-09-03T14:57:00+03:00
2025-09-03T14:57:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 3 сентября в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026404065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
В Татарстане трое мужчин спустились в канализационный колодец и погибли
КАЗАНЬ, 3 сен – РИА Новости. Трое мужчин спустились в канализационный колодец частного дома в Мамадыше, потеряли сознание и погибли, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Утром 3 сентября в городе Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.