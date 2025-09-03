https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039508793.html

AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября - РИА Новости, 03.09.2025

AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам очередной встречи так... РИА Новости, 03.09.2025

ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих", передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Встреча участников коалиции пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. "(Президент Франции Эммануэль) Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские лидеры проведут разговор с Дональдом Трампом по итогам саммита "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины", - говорится в материале. По сообщению агентства, Зеленский и главы некоторых стран будут лично присутствовать на заседании во французской столице, другие подключатся по видеосвязи. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

