AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября
21:07 03.09.2025
AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября
AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября - РИА Новости, 03.09.2025
AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября
Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам очередной встречи так... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T21:07:00+03:00
2025-09-03T21:07:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025345846_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ea2618238c33a28d0782ef7a850b88e.jpg
ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих", передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Встреча участников коалиции пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. "(Президент Франции Эммануэль) Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские лидеры проведут разговор с Дональдом Трампом по итогам саммита "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины", - говорится в материале. По сообщению агентства, Зеленский и главы некоторых стран будут лично присутствовать на заседании во французской столице, другие подключатся по видеосвязи. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
россия
сша
Новости
ru-RU
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

AFP: лидеры стран ЕС и Зеленский позвонят Трампу после встречи коалиции желающих

© Фото : @EmmanuelMacronВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : @EmmanuelMacron
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих", передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Встреча участников коалиции пройдет в четверг в Париже в смешанном формате.
«
"(Президент Франции Эммануэль) Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские лидеры проведут разговор с Дональдом Трампом по итогам саммита "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины", - говорится в материале.
По сообщению агентства, Зеленский и главы некоторых стран будут лично присутствовать на заседании во французской столице, другие подключатся по видеосвязи.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
