https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими

Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими - РИА Новости, 03.09.2025

Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими

Растерянность "коалиции желающих" накануне предстоящей в четверг встречи в Париже с Трампом и Зеленским живо напоминает эпизод из "Кавказской пленницы", когда... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T08:02:00+03:00

аналитика

украина

россия

сша

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039182701_31:188:1423:971_1920x0_80_0_0_e9b1d3dca9a61da3bfa30279faed1128.jpg

Растерянность "коалиции желающих" накануне предстоящей в четверг встречи в Париже с Трампом и Зеленским живо напоминает эпизод из "Кавказской пленницы", когда Трус, Балбес и Бывалый пытаются перегородить дорогу грузовику. Франция (Моргунов) грозно пучит глаза, Британия (Никулин) валяет дурака в сторонке, а Германия (Вицин) закатывает истерику и валится на колени. Завтра мы сможем сполна насладиться этой мизансценой.В каком-то смысле "желающим" не позавидуешь. Они попытались сесть на шпагат на нескольких стульях одновременно, и стулья под ними поехали в разные стороны.С одной стороны, коалиции надо обещать киевскому режиму и вэсэушникам, что "заграница им поможет". С другой стороны, как-то объяснять своим избирателям, почему их втаскивают в войну с Россией (причем эта война имеет все шансы стать ядерной очень быстро).Одной рукой пытаться кукловодить Зеленским, другой — подтягивать штаны падающих рейтингов. Макрон, Стармер, Мерц каждый месяц обновляют свои антирекорды: избиратели ненавидят их и боятся их агрессивной политики.При этом нужно охмурять Трампа, отважно лгать ему в лицо и уговаривать его подписаться на самоубийственное решение — послать американских военных на подмогу европейским "миротворцам" на Украине.А ведь еще надо бороться с "коалицией нежелающих". Венгрия и Словакия откровенно высказываются против безумных планов посылать натовцев на Украину. В команде Дональда Трампа очень скептически настроены насчет военной помощи коалиции, а сам президент США уже заявил, что американских солдат на Украине не будет.Но мало этого: скандалы раздирают и саму коалицию. Урсула фон дер Ляйен, почуяв аромат распилов на военных расходах, рвется в бой и обещает послать войска на Украину. Но ее тут же резко одергивает министр обороны Германии Борис Писториус, а лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ехидно комментит в соцсетях: "Настоящая пощечина Урсуле!".Британцы долго грозились своими контингентами, а когда удосужились посчитать всех военных и досчитали до 70 тысяч, то резко передумали посылать их в Малороссию. Мало ли, пошлешь, а они не вернутся. А тут собственные граждане бунтуют так, что скоро армию придется привлекать для их усмирения.А это мы еще про Германию не успели сказать. Накануне встречи в Париже канцлер Мерц дал интервью на телевидении и просто ужом извертелся, чтобы избежать ответа на вопрос, пошлет ли он немецких военных на Украину. Да на это, мол, надо согласие Бундестага, да "конфликт будет затяжным", то да се, в общем, "я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик".Трампу на заметку: мильон терзаний "коалиции желающих" вызван тем, что они с самого начала планировали воевать на Украине исключительно американскими контингентами — теми, что расквартированы в Европе, и новыми, которые должен был послать им на помощь Верховный главнокомандующий США.Своих немцев, французов и англичан они подставлять не хотели изначально — иначе получили бы в ответ натуральную революцию. Была идея подставить поляков, но там руководство уже не раз лезть на Украину отказалось. Украинцы тем временем заканчиваются — вместе с Украиной.Трудно подобрать слова, чтобы оценить степень цинизма этих деятелей, конечно. Нагло льстить американскому президенту, восхищаться его гениальностью и вместе с тем выкручивать ему руки, чтобы он отправил на верную смерть в Малороссии десятки тысяч своих американских парней.Нет сомнения: Трамп эту ловушку видит хорошо. И вот хитрый план европейцев срывается — отсюда истерики, свары и скандалы. Европа, так долго кичившаяся своей сплоченностью, на глазах превращается в Воронью слободку.Этих ребят можно понять: на Украине они терпят тяжелейшее поражение в своей войне против России. Изначально ведь Незалежная была лишь биодроном, инструментом давления на Москву.Истинной целью европейцев было довести нашу страну до экономического кризиса и социальной напряженности, добиться смены власти, пропихнуть свою марионетку в Кремль и через нее установить в России практически неоколониальный режим, получив свободный доступ ко всем нашим ресурсам и богатствам.Ради этого ломали о колено экономику, запугивали собственных граждан пропагандой, ввергли свои страны в затяжной кризис, разорили всю Европу. Ну и где результат? Мирное разрешение российско-украинского кризиса станет позорным поражением агрессивных европейских элит.Экс-посол в России Майкл Макфол придумал для президента США двухходовочку: сначала без России обсудить гарантии безопасности Украины с европейцами, а потом усадить за стол переговоров Путина и Зеленского, чтобы они обсуждали территориальные вопросы.На самом деле, этот ставленник Демпартии США — заклятого врага американского президента — просто пытается подставить Трампа и опять-таки втянуть Штаты в войну. Но единственные реальные гарантии безопасности для Украины — это ее нейтралитет и демилитаризация. Все остальное — прежде всего, ввод иностранных контингентов — приведет только к обострению, эскалации и масштабированию конфликта.Россия не может согласиться на западную интервенцию в Малороссию ни в каком виде — ни тушкой, ни чучелком. Соответственно, любые переговоры по "территориальным вопросам" теряют для нас смысл. Тогда "коалиция желающих" запрограммированно заистерит: мол, Москва не желает мира. Но на самом деле Москва не желает мировой войны. Думается, в этом мнении президент Путин и президент Трамп едины.

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

https://ria.ru/20250831/merts-2038681870.html

https://ria.ru/20250902/putin-2039053535.html

украина

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, россия, сша, европа