Международная книжная ярмарка на ВДНХ: 16 книг, которые надо прочитать
На ВДНХ открылась Московская международная книжная ярмарка
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. На ВДНХ открылась Московская международная книжная ярмарка. Сотни издательств из разных регионов России представляют свои новинки. В программе — встречи с авторами, мастер-классы. Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход бесплатный. Шестнадцать книг, на которые стоит обратить внимание, — в подборке РИА Новости.
Даниэль Бергер, "Воскрешение из мертвых"
В сибирском Каинске происходят странные события — тайные сходки, убийства комсомольцев, горящая библиотека. Расследовать это приезжает журналистка из Москвы Мариэтта Шаинян. Но чтобы докопаться до истины, ей придется погрузиться в древний холм и "вспомнить" жизнь среди шумерских богов. Это книга о притягательности зла и слабости людей перед искушением бессмертием.
Лоран Гунель, "Почти идеальный мир"
Роман-антиутопия. Программист Давид Лизнер живет в обществе тотального контроля, замаскированного под счастье. Герой вступает в заговор, узнав о возможности появления квантового компьютера, способного разрушить эту систему. В поисках правды он попадает на Остров изгоев, где обитают те, кто отказался от цифрового рабства.
Француз Лоран Гунель — писатель, философ, психолог. Автор бестселлеров "Бог всегда путешествует инкогнито", "Человек, который хотел быть счастливым", "Философ, которому не хватало мудрости" и других.
Марк Леви, "Лавка запретных книг"
Главный герой — книготорговец Митч. Однажды его арестовали за то, что он продавал запрещенные издания. Пять лет он провел в тюрьме и теперь хочет лишь одного: вернуть свой магазин. Но в день освобождения Митч сталкивается с прокурором, вынесшим ему обвинительный приговор, и встречает шеф-повара Анну, в которую страстно влюбляется.
Михаил Елизаров, "Юдоль"
Новый роман автора бестселлеров "Библиотекарь", "Земля", "Pasternak" и "Мультики".
Это веселая и страшная сказка для взрослых. Михаил Елизаров: "Будто бы наш старый двор, где стоял гроб с бабой Верой. Только она жива, как и сестра ее Людмила, дядя Михаил, дед Алексей. Все нервничают, ждут транспорт с сахаром. Баба Вера показывает, что у нее три пальца на руке распухли. У дяди тоже: большой, указательный, средний. И у Людмилы с дедом Алексеем. Приезжает, дребезжа, допотопный грузовик, извечный советский катафалк — там мешки. Набегает вдруг толпа соседей — сплошь одутловатые пальцы! Я спрашиваю: "Почему?" Родня в ответ крестится. Смотрю на мою правую кисть — отекшее до черноты троеперстие. Крещусь ради приличия со всеми, а дядя уже взвалил на спину мешок сахара, поволок. "Юдоль" не роман, а реквием…"
Паоло Бачигалупи, "Навола"
Один из главных фантастических проектов года в издательстве "Азбука".
В Наволе, процветающем торговом городе-государстве, власть принадлежит нескольким олигархическим семьям. Самая успешная из них — ди Регулаи. Престиж, влиятельность и богатство огромны, но защищать их приходится, не считаясь ни с какими жертвами. Юный Давико ди Регулаи наследует "империю" и подвергается беспощадным испытаниям на пригодность к этой миссии. Его экзаменаторы — родная семья и ее союзники, а также враги, явные и тайные.
Роберт Харрис, "Пропасть"
Книга автора мировых бестселлеров "Конклав" и "Фатерланд".
Лето 1914 года. Приближается Первая мировая. Британский премьер Герберт Асквит пытается предотвратить катастрофу, но безуспешно. Его единственное утешение — тайная связь с молодой аристократкой из богемных кругов. Тем временем в государстве вспыхивает шпиономания: повсюду находят секретные дипломатические документы. Сотрудник Скотленд-Ярда Пол Димер расследует утечку, но неожиданно любовная интрига премьера превращается в угрозу национальной безопасности.
Тома Шлессер, "Глаза Моны"
Десятилетняя Мона теряет зрение. Слепота временно отступает, однако может вернуться. Врач считает, что причина — сильный стресс. Вместо терапии дед девочки, бывший фоторепортер, водит ее по парижским музеям и рассказывает о шедеврах. Читатель вместе с героиней погружается в историю искусства, а она взрослеет и учится видеть мир по-новому.
В книге — 52 цветные репродукции картин.
Александр Кондратьев, "История государства Российского в комиксах. От первых славян до Батыя" и "История государства Российского в комиксах. От Калиты до Ивана Великого",
Масштабный просветительский проект в жанре исторического комикса в двух томах. Первая книга посвящена периоду становления Руси: от призвания варягов до нашествия Батыя. Вторая — от Ивана Калиты до Ивана III, когда Москва стала центром единого государства.
В авторской рисовке предстают легендарные князья Олег и Игорь, походы Святослава и месть княгини Ольги, Крещение Руси, первые русские святые Борис и Глеб, битва на Калке, Ледовое побоище, Куликовская битва, штурм Кремля Тохтамышем, литовские войны, стояние на Угре и другие ключевые исторические события.
Алексей Беклемышев, "Москва в кино. Путешествие по местам съемок любимых фильмов. От “Москва слезам не верит” до “Брат 2”
Книга о знаковых киноместах — от романтических уголков "Москва слезам не верит" и брутальных кварталов "Брата 2" до мистических переулков "Мастера и Маргариты". Автор — экскурсовод, актер, режиссер, сценарист — делится малоизвестными подробностями создания "Иронии судьбы", "Служебного романа" и других культовых картин.
Аллегра Гуччи, "Игра окончена. Правда дочери Гуччи, которая ждала своего часа"
Автор — дочь убитого Маурицио Гуччи и приговоренной за это убийство Патриции Реджани. В книге множество компрометирующих деталей, отдельная глава посвящена разбору фильма "Дом Гуччи", который, по мнению Аллегры, исказил реальность. В издание вошли эксклюзивные фото из личного архива семьи.
Елена Левкиевская, "Мифы русского народа. Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели"
Книга о том, как мифы влияли на культуру и традиции русского народа. Основана на огромном наследии устных преданий, собранных этнографами и фольклористами.
Автор — этнолингвист, фольклорист, специалист по славянской традиционной культуре, мифологии, народной религиозности и славянским языкам.
Николай Рогинский, "Подмосковье на выходные. Малые города и села"
Авторский путеводитель. Речь идет не только о самых значимых городах Подмосковья, но и о малоизвестных достопримечательностях в стороне от магистральных дорог. Памятники истории, необычные музеи, любопытные факты, удобные карты, множество фотографий, подборка мест, где можно вкусно поесть.
Александр Цыпкин, "Деньги маленького мальчика"
Воспоминания популярного автора о своем детстве в Советском Союзе. Александр Цыпкин с иронией и теплотой описывает простые радости, важные для маленького человека, — стремление к самостоятельности, желание повзрослеть, первые заработанные или потраченные деньги. Взрослым книга позволит вернуться в прошлое, а детям — понять, каким оно было у их родителей и почему его вспоминают с ностальгией.
Лори Гилмор, "Кафе "Пряная тыква"
Действие этого мирового бестселлера происходит в небольшом уютном городке Дрим-Харбор. Туда переезжает Джинни Эллис, получив в подарок от тети кафе "Пряная тыква". Героиня обаятельная и яркая. Она нравится местным, только фермер Логан Андерс не любит ее, как и вообще любые перемены. Но их по воле судьбы начинает тянуть друг к другу.
Калина Стефанова, "Семь моих отражений"
Медитативная сказка болгарской писательницы для взрослых.
Однажды героиня по имени Ани увидела семерых гномов, как две капли воды похожих на нее. Но в то же время разных — настолько, насколько многогранна она сама. Один — уверенный лидер, второй — творческий мечтатель, третий — практичный трудяга. Оказывается, у каждого человека на земле есть семь гномов, но немногие догадываются об их существовании.
Анатолий Баранов и Дмитрий Добровольский, "Запретные слова"
Книга о том, как русский мат проникал в литературу — от классической до современной. Почему одни ругательства табуированы, а другие превращаются в эвфемизмы, как меняется обсценная лексика под влиянием законов и интернета, как устроен этот пласт языка и по какой причине он так прочно вплетен в нашу речь, рассуждают доктора филологических наук Анатолий Баранов и Дмитрий Добровольский.
