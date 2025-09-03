https://ria.ru/20250903/kndr-2039273936.html

Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом

Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - заявил Ким Чен Ын на встрече с Путиным.

