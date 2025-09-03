Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
08:45 03.09.2025
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - заявил Ким Чен Ын на встрече с Путиным.
2025
Ким Чен Ын: "Помогать России — наш братский долг"
"Помогать России — наш братский долг", — лидер КНДР поблагодарил Путина в ответ за высокую оценку подвигов корейских солдат.
россия, пхеньян, ким чен ын, в мире, владимир путин
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, В мире, Владимир Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - заявил Ким Чен Ын на встрече с Путиным.
Путин рассказал, что провел много времени с Ким Чен Ыном
Путин рассказал, что провел много времени с Ким Чен Ыном
Вчера, 08:49
 
РоссияПхеньянКим Чен ЫнВ миреВладимир Путин
 
 
