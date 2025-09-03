https://ria.ru/20250903/kndr-2039273936.html
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает, это братский долг, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - заявил Ким Чен Ын на встрече с Путиным.
Ким Чен Ын: "Помогать России — наш братский долг"
"Помогать России — наш братский долг", — лидер КНДР поблагодарил Путина в ответ за высокую оценку подвигов корейских солдат.
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
Ким Чен Ын заявил, что КНДР при необходимости обязательно поможет России