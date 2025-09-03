Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
08:43 03.09.2025 (обновлено: 08:56 03.09.2025)
Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:43:00+03:00
2025-09-03T08:56:00+03:00
кндр (северная корея)
курская область
владимир путин
визит путина в китай — 2025
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин."По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Он отметил, что северокорейские военные сражались героически."Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
кндр (северная корея)
курская область
кндр (северная корея), курская область, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире
КНДР (Северная Корея), Курская область, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025, В мире
Путин в Пекине отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин.
"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Он отметил, что северокорейские военные сражались героически.
"Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
КНДР (Северная Корея)Курская областьВладимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025В мире
 
 
