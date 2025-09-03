https://ria.ru/20250903/kndr-2039273566.html

Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области

Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области

Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области

Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин."По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Он отметил, что северокорейские военные сражались героически."Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

