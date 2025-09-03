Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
Путин в Пекине отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецподразделения КНДР приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с договором между странами, заявил президент России Владимир Путин.
"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Он отметил, что северокорейские военные сражались героически.
"Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом
