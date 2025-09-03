Рейтинг@Mail.ru
08:40 03.09.2025
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР
россия
кндр (северная корея)
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Отношения России и КНДР имеют особый характер, заявил президент РФ Владимир Путин."За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
россия, кндр (северная корея)
Россия, КНДР (Северная Корея)
Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Отношения России и КНДР имеют особый характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Россия КНДР (Северная Корея)
 
 
