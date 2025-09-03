https://ria.ru/20250903/kndr-2039273351.html
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР
Отношения России и КНДР имеют особый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:40:00+03:00
2025-09-03T08:40:00+03:00
2025-09-03T08:46:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Отношения России и КНДР имеют особый характер, заявил президент РФ Владимир Путин."За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039246012.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея)
Россия, КНДР (Северная Корея)
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР
Путин заявил, что отношения России и КНДР имеют доверительный характер