04:15 03.09.2025
Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине
пекин
кндр (северная корея)
белоруссия
ким чен ын
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
александр лукашенко
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине, глава КНДР пригласил белорусского лидера посетить его страну, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада. Лидер КНДР пригласил Первого посетить его страну в любое удобное время", - говорится в сообщении.
пекин, кндр (северная корея), белоруссия, ким чен ын, в мире, военный парад в пекине в 2025 году, александр лукашенко
Пекин, КНДР (Северная Корея), Белоруссия, Ким Чен Ын, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году, Александр Лукашенко
Совместное фотографирование глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Совместное фотографирование глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине, глава КНДР пригласил белорусского лидера посетить его страну, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада. Лидер КНДР пригласил Первого посетить его страну в любое удобное время", - говорится в сообщении.
В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой
В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой
Вчера, 03:51
 
ПекинКНДР (Северная Корея)БелоруссияКим Чен ЫнВ миреВоенный парад в Пекине в 2025 годуАлександр Лукашенко
 
 
