Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине
Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине, глава КНДР пригласил белорусского лидера посетить его... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине, глава КНДР пригласил белорусского лидера посетить его страну, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада. Лидер КНДР пригласил Первого посетить его страну в любое удобное время", - говорится в сообщении.
