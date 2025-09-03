Рейтинг@Mail.ru
Генсеки ОДКБ, СНГ и ШОС подписали дорожную карту сотрудничества
14:23 03.09.2025
Генсеки ОДКБ, СНГ и ШОС подписали дорожную карту сотрудничества
в мире
пекин
евразия
имангали тасмагамбетов
сергей лебедев
нурлан ермекбаев
шос
одкб
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генсеки Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали в Пекине дорожную карту по развитию сотрудничества организаций, сообщила в среду пресс-служба ОДКБ. "В Пекине "на полях" мероприятий заседания Совета глав государств-членов ШОС и формата "ШОС+" состоялась 13-я встреча высших административных должностных лиц ОДКБ, СНГ и ШОС. В ней приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев", - сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, а также приоритетным направлениям деятельности трех организаций. Обсуждены предложения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия в сфере региональной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Также было выражено единодушное мнение о том, что ОДКБ, СНГ и ШОС призваны играть все возрастающую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности, предотвращении нестабильности. Констатирована нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии. "Состоялась церемония подписания дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС, а также совместного заявления генеральных секретарей ОДКБ, СНГ и ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и 80-летия образования Организации Объединенных Наций", - добавили в организации.
в мире, пекин, евразия, имангали тасмагамбетов, сергей лебедев, нурлан ермекбаев, шос, одкб, снг
В мире, Пекин, Евразия, Имангали Тасмагамбетов, Сергей Лебедев, Нурлан Ермекбаев, ШОС, ОДКБ, СНГ
© Фото : пресс-служба ОДКБЦеремония подписания Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС
© Фото : пресс-служба ОДКБ
Церемония подписания Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генсеки Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали в Пекине дорожную карту по развитию сотрудничества организаций, сообщила в среду пресс-служба ОДКБ.
Пекине "на полях" мероприятий заседания Совета глав государств-членов ШОС и формата "ШОС+" состоялась 13-я встреча высших административных должностных лиц ОДКБ, СНГ и ШОС. В ней приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев", - сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, а также приоритетным направлениям деятельности трех организаций. Обсуждены предложения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия в сфере региональной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
Также было выражено единодушное мнение о том, что ОДКБ, СНГ и ШОС призваны играть все возрастающую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности, предотвращении нестабильности. Констатирована нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии.
"Состоялась церемония подписания дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС, а также совместного заявления генеральных секретарей ОДКБ, СНГ и ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и 80-летия образования Организации Объединенных Наций", - добавили в организации.
ШОС утверждает новую модель мирового порядка, заявил Медведчук
