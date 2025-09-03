https://ria.ru/20250903/kitay-2039251040.html

Военно-космические войска впервые приняли участие в параде в Китае

Военно-космические войска впервые приняли участие в параде в Китае - РИА Новости, 03.09.2025

Военно-космические войска впервые приняли участие в параде в Китае

Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки впервые приняли участие в параде в Китае. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T05:09:00+03:00

2025-09-03T05:09:00+03:00

2025-09-03T05:27:00+03:00

в мире

китай

пекин

ялта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252611_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ee21a5a76b1d969980bfb7cb1ef7d2b.jpg

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки впервые приняли участие в параде в Китае. Как отметил комментатор трансляции, цель военно-космических войск - освоение и мирное использование космического пространства, войск по защите киберпространства - обеспечение суверенитета Китая в киберпространстве. Торжественным маршем также впервые прошел расчет новейших войск информационной поддержки. Их цель - "одерживать победу в случае информационных и интеллектуальных войн". Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

https://ria.ru/20250903/kitaj-2039247659.html

https://ria.ru/20250903/pekin-2039242130.html

китай

пекин

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые виды китайских противовоздушных ракет =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T05:09 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, ялта