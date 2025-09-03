https://ria.ru/20250903/kitaj-2039410086.html

Китай продемонстрировал способность к сдерживанию угроз, заявил эксперт

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Китай продемонстрировал способность к сдерживанию и парированию любых угроз своей национальной безопасности, показав на военном параде в Пекине новинки своей ядерной триады, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как напомнил эксперт, Китай продемонстрировал на параде в Пекине шахтную тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C, которая имеет возможность поражать цели на глобальной дальности, то есть в любой точке земного шара, а также способна нести ядерный боезаряд. "Прежде всего Китай продемонстрировал свою возможность стратегического сдерживания любых потенциальных угроз в сфере национальной безопасности, конечно, в качестве таковых рассматриваются Соединенные Штаты Америки, а также два других ядерных члена блока НАТО, такие как Великобритания и Франция", - сказал Коротченко. По его словам, КНР показала на параде в Пекине новейшие достижения своего военно-промышленного комплекса. "На военном параде в Пекине были продемонстрированы новейшие достижения военно-промышленного комплекса КНР и военная техника, состоящая на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Всеобщее внимание прежде всего привлекли средства, обеспечивающие ракетно-ядерное сдерживание потенциальных военных противников Китая, среди которых различные образцы баллистических, в том числе межконтинентальных, ракет наземного, морского и воздушного базирования", - отметил Коротченко. Он перечислил и другие новинки ядерной триады, представленные на параде. "Также среди новинок китайской ядерной триады впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок JL-3 и баллистические ракеты воздушного базирования JL-1", а также подвижный грунтовый ракетный комплекс DF-61 - сказал эксперт. Парад показал, что Китай является первоклассной военной державой и обладает развитым военно-промышленным комплексом, заключил он.

