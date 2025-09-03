Рейтинг@Mail.ru
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kitaj-2039263456.html
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники - РИА Новости, 03.09.2025
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники
Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:07:00+03:00
2025-09-03T07:07:00+03:00
в мире
китай
пекин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252611_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ee21a5a76b1d969980bfb7cb1ef7d2b.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА Новости. Китайские вооруженные силы показали ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты, способные наносить неожиданные удары, создавая новую модель ведения военно-воздушных операций. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250903/parad-2039254046.html
https://ria.ru/20250903/kitaj-2039261932.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новые виды китайских противовоздушных ракет
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-03T07:07
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252611_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28caa2ef40111f6772e9894bef998187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, Пекин, Военный парад в Пекине в 2025 году
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники

На военном параде в Пекине показали ударно-разведывательные беспилотники

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА Новости.
Китайские вооруженные силы показали ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты, способные наносить неожиданные удары, создавая новую модель ведения военно-воздушных операций.
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Вчера, 05:31
Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21) на параде в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты
Вчера, 06:54
 
В миреКитайПекинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала