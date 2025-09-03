https://ria.ru/20250903/kitaj-2039263456.html
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники
в мире
китай
пекин
военный парад в пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА Новости. Китайские вооруженные силы показали ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты, способные наносить неожиданные удары, создавая новую модель ведения военно-воздушных операций. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
китай
пекин
Новые виды китайских противовоздушных ракет
В мире, Китай, Пекин, Военный парад в Пекине в 2025 году
