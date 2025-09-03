https://ria.ru/20250903/kitaj-2039263456.html

В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники

В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники - РИА Новости, 03.09.2025

В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники

Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:07:00+03:00

2025-09-03T07:07:00+03:00

2025-09-03T07:07:00+03:00

в мире

китай

пекин

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252611_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ee21a5a76b1d969980bfb7cb1ef7d2b.jpg

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Китая на военном параде в среду показали ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты, передает корреспондент РИА Новости. Китайские вооруженные силы показали ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты, способные наносить неожиданные удары, создавая новую модель ведения военно-воздушных операций. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

https://ria.ru/20250903/parad-2039254046.html

https://ria.ru/20250903/kitaj-2039261932.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые виды китайских противовоздушных ракет =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T07:07 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, военный парад в пекине в 2025 году