https://ria.ru/20250903/kitaj-2039261932.html

Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты

Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 03.09.2025

Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты

Китай на военном параде в среду показал гиперзвуковые ракеты, в том числе "убийцу авианосцев" - противокорабельную баллистическую ракету YJ-21, передает... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:54:00+03:00

2025-09-03T06:54:00+03:00

2025-09-03T11:33:00+03:00

в мире

китай

пекин

ялта

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319308_0:223:2480:1618_1920x0_80_0_0_7b1041f2b0b4f4d415da5ae973c76241.jpg

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай на военном параде в среду показал гиперзвуковые ракеты, в том числе "убийцу авианосцев" - противокорабельную баллистическую ракету YJ-21, передает корреспондент РИА Новости. По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара. Также на параде были показаны гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

https://ria.ru/20250903/pekin-2039257298.html

https://ria.ru/20250903/pekin-2039253529.html

китай

пекин

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, ялта, военный парад в пекине в 2025 году