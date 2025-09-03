Рейтинг@Mail.ru
Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты
06:54 03.09.2025 (обновлено: 11:33 03.09.2025)
Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты
в мире
китай
пекин
ялта
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319308_0:223:2480:1618_1920x0_80_0_0_7b1041f2b0b4f4d415da5ae973c76241.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай на военном параде в среду показал гиперзвуковые ракеты, в том числе "убийцу авианосцев" - противокорабельную баллистическую ракету YJ-21, передает корреспондент РИА Новости. По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара. Также на параде были показаны гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
китай
пекин
ялта
Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты

Китай на параде показал гиперзвуковые ракеты, в том числе убийцу авианосцев

© Getty Images / Kevin FrayerКолонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21) на параде в Пекине. 3 сентября 2025
Колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21) на параде в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Kevin Frayer
Колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21) на параде в Пекине. 3 сентября 2025
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай на военном параде в среду показал гиперзвуковые ракеты, в том числе "убийцу авианосцев" - противокорабельную баллистическую ракету YJ-21, передает корреспондент РИА Новости.
По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара.
Также на параде были показаны гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
В миреКитайПекинЯлтаВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
